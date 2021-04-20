Вчера в Мордовии стреляли из пистолета Макарова

Руководители силовых ведомств республики 19 апреля приняли участие в турнире по стрельбе, посвященном 98-летию ОГО ВФСО «Динамо»

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

Состязания состояли из двух этапов: ПМ-1 и скоростная стрельба по тарелочкам. В личном первенстве победителями стали министр внутренних дел по Республике Мордовия, Борис Шейнкин и начальник УФСИН России по РМ Леонид Мустайкин.

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

Лучший командный результат показали представители УФСИН России по Республике Мордовия. Второе место у команды регионального Управление Росгвардии. Бронзовыми призёрами стала команда республиканского МВД.

Все победители и призеры соревнований награждены грамотами, дипломами и ценными подарками.