Анна Катышова из ПГУ признана лучшей среди кандидатов в бойцы студотрядов

В финале областного конкурса 18 апреля 2021 года встретились 14 претендентов, прошедших интеллектуальный этап состязаний

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Продемонстрировать свое отношение к движению студенческих отрядов участникам предстояло на конкурсе творческих визиток. На этапе «Импровизация» жюри оценивало способность выходить из нестандартных ситуаций.

В результате определились победители. Третье место заняла Аида Исмиханова («Кристал», ПГУ), второе - Эльмира Керженова («Колорит», Пензенский государственный университет архитектуры и строительства). Победу одержала Анна Катышова («Кристалл», ПГУ)