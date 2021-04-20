В баре Саранска в ссоре, из-за поведения девушки, мужчина ударил ножом ее спутника

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

Как установили полицейские, 15 апреля около двух часов ночи потерпевший со своей знакомой отдыхал в пивном баре по улице Лихачева в Саранске. В этом же заведении находился подозреваемый. В какой-то момент между мужчинами произошел словесный конфликт. Во время выяснения отношений подозреваемый достал из кармана пальто нож и нанес им своему оппоненту один удар в живот. Пострадавший выбежал из бара в сторону домов по улице Косарева, где его нашли в бессознательном состоянии случайные прохожие.

Лицо, совершившее преступление, сотрудники уголовного розыска ОП№1 УМВД установили в кратчайшие сроки. Мужчина был задержан по месту жительства. Со слов подозреваемого, причиной конфликта стало непристойное поведение девушки пострадавшего, что привело к инциденту.

По данным правоохранителей, в текущем году задержанный вышел на свободу из мест заключения, где отбывал наказание с 2017 года за аналогичное преступление.

В настоящее время предполагаемое орудие преступления изъято. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.